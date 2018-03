В жуткой аварии на трассе Уссурийск — Владивосток погиб человек

Страшная авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошла на 702-м км трассы Хабаровск Владивосток , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Управления МДВ России по Приморскому краю . Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району.

На место происшествия прибыл наряд дорожно-патрульной службы, сотрудники МЧС и медработники.

