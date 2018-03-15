Житель Башкирии обгорел, пока тушил грузовик

Накануне, 14 марта, вечером в Краснокамском районе Башкирии , возле села Новонагаево, загорелся грузовик.

«Урал 5557» начал дымиться от нагрузки — из-под капота повалил черный дым, а потом и вовсе показались языки пламени. Испуганный водитель фургона успел выскочить из кабины, в панике схватившись за голову, он не придумал ничего лучше, чем тушить транспорт самостоятельно, и начал закидывать машину снегом.

— Вызов к нам поступил в 18:27, — сообщили в республиканском МЧС . — На место выехали две машины с шестью пожарными. К моменту прибытия автомобиль уже горел. Его быстро потушили, но 58-летний водитель успел получить сильные ожоги.

Ликвидировать возгорание удалось в 18:49, мужчину отправили в больницу.