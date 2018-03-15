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Житель Башкирии обгорел, пока тушил грузовик
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Житель Башкирии обгорел, пока тушил грузовик 

ufa1.ru 15 марта 2018
Фото: ufa1.ru
Накануне, 14 марта, вечером в Краснокамском районе Башкирии, возле села Новонагаево, загорелся грузовик.
«Урал 5557» начал дымиться от нагрузки — из-под капота повалил черный дым, а потом и вовсе показались языки пламени. Испуганный водитель фургона успел выскочить из кабины, в панике схватившись за голову, он не придумал ничего лучше, чем тушить транспорт самостоятельно, и начал закидывать машину снегом.
— Вызов к нам поступил в 18:27, — сообщили в республиканском МЧС. — На место выехали две машины с шестью пожарными. К моменту прибытия автомобиль уже горел. Его быстро потушили, но 58-летний водитель успел получить сильные ожоги.
Ликвидировать возгорание удалось в 18:49, мужчину отправили в больницу.
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