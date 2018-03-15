Новый Mercedes-Benz Sprinter Classic со спецзащитой и низкой крышей

Специально для компаний, занимающихся перевозками ценных грузов, Mercedes-Benz Vans предлагает бронированную спецверсию с низкой крышей на базе Mercedes-Benz Sprinter Classic, сообщает пресс-служба концерна. Эта модель особенно заинтересует компании, которые вынуждены заезжать на автомобилях в труднодоступные места или на крытые парковки. Автомобили бронируют сертифицированные кузовопроизводители Mercedes-Benz — компании «Евраком» и «БМД-Моторс». Полная масса автомобиля составляет 3,5 тонны, а колесная база 3550 мм. В салоне отсутствует разделительная перегородка, благодаря чему можно перемещаться из кузова автомобиля к водительскому месту. Здесь находится дистанционное управление замками всех дверей. Для большей безопасности, в моторном отсеке установлено дополнительное устройство пожаротушения.

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Новый Mercedes-Benz Sprinter Classic со спецзащитой и низкой крышей

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