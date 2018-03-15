«Мужчина выбрался через окно на козырек»: на Юго-Западе из-за пожара в квартире эвакуировали жильцов

Сегодня ранним утром, около 6 часов, на Бардина, 23, загорелась квартира на втором этаже. Как сообщили в МЧС, в квартире загорелись домашние вещи. Площадь пожара была небольшой, но в подъезде было сильное задымление.

— Мужчина выбрался из квартиры, где был пожар, через окно на козырек подъезда, — рассказали очевидцы. — Он разбил окно и спрыгнул, а оттуда его уже сняли пожарные с помощью лестницы. Он представился гостем.

Прибывшие пожарные решили эвакуировать жителей подъезда, их всех выводили в кислородных масках. Всего вывели 16 человек, среди которых четверо детей. Одной женщине, которая надышалась дымом, стало плохо, и спасатели ее спустили на руках к машине скорой помощи, передали медикам.

По словам соседей, в квартире, где начался пожар, живет мужчина, который любит выпить.