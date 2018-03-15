Ещё
Американец сел в тюрьму из-за попытки убить таракана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

Американец сел в тюрьму из-за попытки убить таракана 

Anews 15 марта 2018
Фото: Anews
По словам американца, которого приговорили к тюремному заключению, он всего лишь пытался выкурить насекомое, используя огонь. Однако житель многоквартирного дома даже не подозревал, что его действия приведут к большому пожару.
История произошла с жителем города Хантсвилла в штате Алабама. Американец пытался убить таракана, который надоедал ему уже несколько дней. В отчаянии мужчина решил, что идеальным вариантом будет выкурить насекомое, но в итоге он устроил пожар в многоквартирном доме, но, к счастью, не навредил имуществу своих соседей. В коридорах дома были установлены камеры видеонаблюдения, которые сняли процесс попытки избавления квартиры от насекомого. Кристофер Джозеф Рейди поджег зажигалкой доску объявлений, расположенную в вестибюле.
Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание, так что никаких жертв не было и имущество соседей и самого Кристофера не пострадало. ​Однако пожарные обратили внимание, что поджог был совершен умышленно, о чем сразу доложили в отдел полиции. После просмотра видео с камер наблюдений удалось установить личность поджигателя. 55-летний американец, как только оказался в участке, свою вину отрицать не стал, но сказал, что в случившимся виноват таракан.
Anews: последние новости
Девушка зарабатывает деньги благодаря метровым ногам За что сидят скинхеды. Истории самых страшных наци-банд России Жуткие факты об острове, где СССР тестировал биологическое оружие
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию355
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе16
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури38
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе253
Группа «Пикник» разбилась в ДТП56
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение