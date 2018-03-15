Американец сел в тюрьму из-за попытки убить таракана

По словам американца, которого приговорили к тюремному заключению, он всего лишь пытался выкурить насекомое, используя огонь. Однако житель многоквартирного дома даже не подозревал, что его действия приведут к большому пожару.

История произошла с жителем города Хантсвилла в штате Алабама. Американец пытался убить таракана, который надоедал ему уже несколько дней. В отчаянии мужчина решил, что идеальным вариантом будет выкурить насекомое, но в итоге он устроил пожар в многоквартирном доме, но, к счастью, не навредил имуществу своих соседей. В коридорах дома были установлены камеры видеонаблюдения, которые сняли процесс попытки избавления квартиры от насекомого. Кристофер Джозеф Рейди поджег зажигалкой доску объявлений, расположенную в вестибюле.

Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание, так что никаких жертв не было и имущество соседей и самого Кристофера не пострадало. ​Однако пожарные обратили внимание, что поджог был совершен умышленно, о чем сразу доложили в отдел полиции. После просмотра видео с камер наблюдений удалось установить личность поджигателя. 55-летний американец, как только оказался в участке, свою вину отрицать не стал, но сказал, что в случившимся виноват таракан.