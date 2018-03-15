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Американец попытался убить таракана и попал в тюрьму
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Американец попытался убить таракана и попал в тюрьму 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Lenta.ru
В американском городе Хантсвилл, штат Алабама, арестовали жителя многоквартирного дома, который устроил пожар, пытаясь убить таракана. Об этом сообщает AL.com.
Камера видеонаблюдения сняла, как 55-летний Кристофер Джозеф Рейди (Christopher Joseph Reidy) поджигает доску объявлений в вестибюле своего дома при помощи зажигалки. Возгорание быстро потушили, поэтому оно не успело причинить значительного вреда.
Пожарные заметили следы умышленного поджога, после чего расследованием происшествия занялась полиция. Запись камеры помогла установить личность виновника. После задержания Рейди заявил, что таким образом пытался убить таракана.
В 2017 году сообщалось, что американский подросток спалил шесть домов из-за постельного клопа. Без крова остались восемь человек. Суммарный ущерб оценивался в 300 тысяч долларов.
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