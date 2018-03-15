Дом-интернат для пожилых людей на Камчатке расширят

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 15 мар — РИА Новости . Паратунский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов, расположенный в поселке Термальный в Камчатском крае , будет расширен — в течение ближайших двух лет там планируется построить новый корпус, сообщает пресс-служба правительства края.

По данным пресс-службы, дом-интернат — наиболее крупное социальное учреждение такого типа на Камчатке. Здание построили в 1983 году, в 2011 году в нем провели капитальный ремонт, в настоящее время возникла необходимость возведения еще одного корпуса для размещения ста человек.

"Новый корпус планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году. Его общая стоимость составит 549 миллионов рублей. В текущем году из краевого бюджета на эти цели предусмотрены 218 миллионов рублей, из федерального бюджета — 87,9 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

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