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Дом-интернат для пожилых людей на Камчатке расширят
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Дом-интернат для пожилых людей на Камчатке расширят 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 мар — РИА Новости. Паратунский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов, расположенный в поселке Термальный в Камчатском крае, будет расширен — в течение ближайших двух лет там планируется построить новый корпус, сообщает пресс-служба правительства края.
По данным пресс-службы, дом-интернат — наиболее крупное социальное учреждение такого типа на Камчатке. Здание построили в 1983 году, в 2011 году в нем провели капитальный ремонт, в настоящее время возникла необходимость возведения еще одного корпуса для размещения ста человек.
"Новый корпус планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году. Его общая стоимость составит 549 миллионов рублей. В текущем году из краевого бюджета на эти цели предусмотрены 218 миллионов рублей, из федерального бюджета — 87,9 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
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