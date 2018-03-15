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Загоревшийся частный дом потушили в новой Москве
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Загоревшийся частный дом потушили в новой Москве 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Накануне вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в частном доме в поселении Новофедоровское.
«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходил пожар в одноэтажном с мансардой деревянном частном доме на площади 225 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 21:10 пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.
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