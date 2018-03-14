Семья с пятью детьми из Патракеевки чуть не лишилась дома из-за пожара

С последнего пожара в приморской Патракеевке прошло лишь шесть дней — тогда погорелицей стала жительница столетнего дома. Теперь пострадала семья, в которой воспитываются пять детей — от 1 года до 14 лет. Спасти дом от полного выгорания помогли только пожарные добровольцы, сообщает пресс-служба регионального МЧС

Когда пожар вспыхнул, в доме никого не было: все дети были в садике и в школе, мама гуляла с младшеньким. Возвращаясь с прогулки, женщина увидела, что из стен их дома, построенного в далеком 1890 году, сочится дым.

— На ноги, как и неделю назад, были тут же поставлены все пожарные добровольцы Патракеевки под руководством Александра Копытова , в обычной жизни — механика рыболовецкого совхоза «Красное Знамя». Привычно встали автоцистерной на реку и начали тушить дом. И отстояли его, — рассказали в ГУ МЧС Поморья.

Тушить пришлось снаружи, не заходя в дым, — у добровольцев нет возможности пользоваться аппаратами со сжатым воздухом. Мешала и грозила перенести пламя на сараи и школьную котельную ветреная погода. А после последнего пожара рукава находились на просушке — тянуть их от рек тоже оказалось делом непростым. Но справиться с огнем непрофессиональным пожарным удалось — у дома оказалась повреждена всего одна комната из трёх.

Жить в нём пока невозможно, поэтому семья отправилась переночевать к сестре хозяйки дома, а завтра они переберутся к родственникам в соседнюю деревню. Помочь многодетной семье обещают в рыболовецком совхозе «Красное Знамя».