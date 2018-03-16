Веселые старты: сотрудники МЧС Челябинска встали на коньки

В Челябинске спасатели организовали флешмоб на катке, сообщает «МИР 24».

В полной амуниции сотрудники МЧС встали на коньки, чтобы принять участие в соревнованиях чем-то напоминающих веселые старты: заезды на скорость, перетягивание пожарного рукава.

Также участникам предстояло, проскользнуть через препятствия и за полминуты доставить коллегу на тюбинге на другой конец катка. Затем пожарные продемонстрировали командный дух, прокатившись змейкой. И свое мастерство в танцах на льду — в этом конкурсе спасатели похоже вошли в кураж.

Флешмоб провели в рамках года культуры безопасности.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM