В МЧС назвали причину пожара в Червишево, где спасли трёх детей и двух женщин

Жилой дом на улице Трактовой, 7б в Червишево горел в седьмом часу вечера накануне, 14 марта. Очевидцы рассказали, что первыми на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД , которые спасли трёх детей и двух женщин. Представители МЧС рассказали, из-за чего полностью сгорели дом и надворные постройки: — Вызов в пожарную охрану поступил в 18:43, пожарные приехали на место в 18:45. Полностью потушить пожар удалось лишь в 20:31. Дом был поврежден огнём по всей площади, также горели надворные постройки. Работали 17 спасателей и 8 единиц спецтехники. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки, — сказал 72.ru Сергей Юсько , руководитель пресс-службы областного МЧС. В этом пожаре, говорят в МЧС, никто не пострадал, все были спасены. На этой же неделе, 12 марта, в центре Тюмени горело кафе, расположенное в здании №83в по улице Герцена. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около 4:30. Оказалось, что запах гари работника общепита чувствовали ещё накануне вечером.