В МЧС назвали причину пожара в Червишево, где спасли трёх детей и двух женщин 

Жилой дом на улице Трактовой, 7б в Червишево горел в седьмом часу вечера накануне, 14 марта. Очевидцы рассказали, что первыми на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые спасли трёх детей и двух женщин.
Представители МЧС рассказали, из-за чего полностью сгорели дом и надворные постройки:
— Вызов в пожарную охрану поступил в 18:43, пожарные приехали на место в 18:45. Полностью потушить пожар удалось лишь в 20:31. Дом был поврежден огнём по всей площади, также горели надворные постройки. Работали 17 спасателей и 8 единиц спецтехники. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки, — сказал 72.ru Сергей Юсько, руководитель пресс-службы областного МЧС.
В этом пожаре, говорят в МЧС, никто не пострадал, все были спасены.
На этой же неделе, 12 марта, в центре Тюмени горело кафе, расположенное в здании №83в по улице Герцена. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около 4:30. Оказалось, что запах гари работника общепита чувствовали ещё накануне вечером.