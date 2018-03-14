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В Волжском мистическим образом сгорел пенсионер
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В Волжском мистическим образом сгорел пенсионер 

v1.ru 14 марта 2018
Фото: v1.ru
В городе-спутнике Волгограда Волжском вчера, 13 марта, произошло загадочное чрезвычайное происшествие. В многоэтажном доме на улице Мира, 104 в одной из квартир нашли обгоревший труп 81-летнего пенсионера. При этов жилище следов пожара не обнаружено.
О том, что в квартире двух престарелых людей творится что-то неладное первым заподозрил один из соседей. Мужчина увидел валивший из жилища дым и решил узнать, что происходит.
— По словам жителя многоэтажки, и квартиры пенсионеров валил дым, при этом чувствовался сильный запах гари, — рассказал V1.ru заместитель руководителя следственного отдела по городу Волжский Александр Минаев. — Мужчина решил разобраться, что происходит. Когда он постучал в дверь, ему открыла 82-летняя пенсионерка. На вопрос, что происходит в доме, женщина не смогла дать никакого ответа. Тог  да сосед попросил пройти в квартиру. Из-за сильного дыма в жилище нечего не было видно, поэтому мужчина решил открыть окно, чтобы проветрить. Когда дым рассеялся, на полу волжанин увидел обгоревший труп 81-летнего пенсионера рядом с которым лежала часть обуглившегося полотенца. Больше никаких следов пожара не было.
— Комната, в которой находилось обгоревшее тело пожилого мужчины, была в полном порядке, и следов огня не было обнаружено, — рассказал Александр Минаев. — Свидетель происшествия сразу же позвонил в полицию и МЧС.
Сейчас следователи Волжского устанавливают причины гибели престарелого мужчины. В качестве одной из версий рассматривается то, что мужчина мог загореться во время приготовления пищи.
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