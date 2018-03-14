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Крупный пожар тушат в Адмиралтейском районе Петербурга
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Крупный пожар тушат в Адмиралтейском районе Петербурга 

Газета.Ru 14 марта 2018
В Санкт-Петербурге горит на открытой территории магниевая стружка. Рядом находится заброшенный дом. На его чердаке горят еще 15 квадратных метров, сообщает информагентство Nation News.
Предположительно, пожар устроен на Балтийской улице.
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