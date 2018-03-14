В Головинском районе ведутся работы по очистке кровель 

На территории Головинского района города Москвы в ежедневном режиме выполняются работы по очистке кровель.
Всего в Головинском районе 344 многоквартирных жилых дома.
Работа по очистке скатных кровель выполняется на 162 домах. В том числе на металлических — 27 шт.
В работе принимают участие 135 человек (34 бригады).
Все рабочие прошли специальное обучение и имеют соответствующие сертификаты.
При работе по очистке кровель устанавливаются следующие виды ограждений:
— стационарные — 82 шт. ;
— переносные — 208 шт. ;
— сигнальные ленты — около 10 тыс. кв. м.
Работы по очистке кровель от снега и наледи будут продолжены и в весенний период 2018 года.
Контроль за уборкой кровель ведется ежедневно как визуально, так и с помощью камер видеонаблюдения.
Дополнительно сообщаю, что работы по очистке кровли ведутся не только на МКД, но и на предприятиях торговли, социальной сферы и промышленности.