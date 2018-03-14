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Операция по розыску пропавшей пятилетней девочки приостановлена
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Операция по розыску пропавшей пятилетней девочки приостановлена 

АиФ — Юг 14 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
На настоящим момент активная фаза поиска пропавшей девочки силами спасателей ЮРПСО МЧС приостановлена. С 01.00 14 марта сотрудники МЧС обследовали горно-лесную местность в районе с. Бестужевское, а также частный сектор, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России
На данный момент от Южного спасательного отряда на месте происшествия находится дежурная смена Адлерского подразделения. Завтра с наступлением рассвета поиск будет продолжен силами общей группировки.
Об исчезновении Вероники Тришкиной стало известно вечером, 13 марта.
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