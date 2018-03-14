Невский проспект отремонтируют впервые за 10 лет

Городские власти намерены в 2018 году отремонтировать и усовершенствовать дороги сразу в нескольких районах. Из бюджета Петербурга на это направили 5 млрд рублей.

Из них 219 млн потратят на благоустройство Невского проспекта, который не ремонтировали более 10 лет. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры планирует убрать колейность и заменить асфальт. Работы будут проходить с начала апреля до конца мая.

Как отметил глава комитета Сергей Харлашкин , полностью проспект закрывать на время ремонта не будут. Монтажный процесс пройдёт в несколько этапов. Полностью заблокировать Невский могут лишь в ночное время или на выходных.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге благоустроят 40 пешеходных зон в ближайшие четыре года.