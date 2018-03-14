Ещё
Невский проспект отремонтируют впервые за 10 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Невский проспект отремонтируют впервые за 10 лет 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: Петербургский дневник
Городские власти намерены в 2018 году отремонтировать и усовершенствовать дороги сразу в нескольких районах. Из бюджета Петербурга на это направили 5 млрд рублей.
Из них 219 млн потратят на благоустройство Невского проспекта, который не ремонтировали более 10 лет. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры планирует убрать колейность и заменить асфальт. Работы будут проходить с начала апреля до конца мая.
Как отметил глава комитета Сергей Харлашкин, полностью проспект закрывать на время ремонта не будут. Монтажный процесс пройдёт в несколько этапов. Полностью заблокировать Невский могут лишь в ночное время или на выходных.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге благоустроят 40 пешеходных зон в ближайшие четыре года.
RT на русском: последние новости
Хлопок газа выбил наружные стены девятиэтажки в Санкт-Петербурге СМИ: Двое госпитализированы из британского парламента из-за подозрительного пакета В МЧС сообщили о завершении поисковых работы на месте взрыва газа в доме в Краснодаре
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию394
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе17
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури40
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе254
Группа «Пикник» разбилась в ДТП61
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение