В Нововоронеже инспекторы ДПС спасли 15 человек из пожара

В ночь на 14 марта в Нововоронеже горела квартира в пятиэтажке на улице Набережная, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

В пожаре погиб мужчина, он потерял сознание, надышавшись угарным газом, а затем умер в больнице. Оказалось, что жертв ЧП могло бы быть больше, если бы не сотрудники местной дорожно-постовой службы, которые вовремя пришли на помощь жильцам дома.

Подробности пожара рассказали в пресс-службе полиции. Лейтенанты Роман Сухачев и Алексей Хрыкин патрулировали улицы и увидели густой дым, валивший из квартиры на третьем этаже. Полицейские вызвали пожарных и стали выводить жильцов дома, среди которых были и дети, на улицу. Они проникли и в горящую квартиру, которая была уже полностью заполнена дымом и огнем. Там они обнаружили женщину в шоковом состоянии и вывели ее на воздух. В густом дыму они просто не увидели мужчину, который уже лежал без сознания в соседней комнате. Его передали бригаде скорой помощи пожарные.