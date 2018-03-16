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На трассе под Воронежем фура с полуприцепом насмерть сбила парня
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На трассе под Воронежем фура с полуприцепом насмерть сбила парня 

Вести Воронеж 10 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Авария произошла в Новоусманском районе. Водитель автомобиля DAF с полуприцепом насмерть сбил пешехода на 519 км трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе в 23:30 четверга, 15 марта. Погибшим оказался 29-летний житель Свердловской области, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. По данным полиции, парень шёл по проезжей части. За рулём грузового автомобиля ехал 30-летний лискинец со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. Пешеход скончался до прибытия «скорой». В регионе за сутки произошло 190 аварий, из них в Воронеже — 116, на федеральных трассах — 17, в районах области — 57. В пяти авариях пострадали пять человек, один погиб. Екатерина Трещикова
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