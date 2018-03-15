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В выгоревшем под Волгоградом доме погиб мужчина
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Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

В выгоревшем под Волгоградом доме погиб мужчина 

v1.ru 15 марта 2018
Фото: v1.ru
В выгоревшем дотла доме Среднеахтубинского района Волгоградской области погиб мужчина.
— Пожар в поселке Суходол начался сегодня в 02:33, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Частный кирпичный дом полыхал по всей площади. Пожарные боролись с огнем ровно полчаса.
При разборе завалов спасатели нашли тело погибшего. Кто сгорел в охваченном огнем доме, пока неизвестно.
Сильный пожар разгорелся и в Дзержинском районе Волгограда. За полчаса дом на улице Карской выгорел почти дотла.
ГУ МЧС России по Волгоградской области в очередной раз призывает жителей быть аккуратными при использовании электрических приборов. Опасно оставлять детей наедине с включенными обогревателями. Неосторожное обращение с огнем также может привести к печальным последствиям.
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