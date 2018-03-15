Пострадавшие при взрыве газа в Санкт-Петербурге получат от 100 до 250 тысяч рублей

Санкт-Петербурге жильцы многоэтажки, где произошел взрыв газа, получат денежную компенсацию. «Сумма выплат составит от 100 до 250 тысяч, уже получены три заявления на сумму 100 тысяч, остальные до 150 тысяч рублей, »— цитирует РИА Новости главу городского комитета по соцполитике Александра Ржаненкова . Также чиновник добавил, что проблем во время выдачи выплат не будет. Выплаты по оказанию экстренной соцпомощи начались в среду. На данный момент по этому вопросу к чиновникам обратились 11 человек.

Напомним, 13 марта в жилом доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Из-за взрыва бытового газа загорелась одна из квартир. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что на 8 и 9 этажах обрушились наружные стены. Через час пожар ликвидировали полностью. Эвакуировать пришлось 20 человек, всех их поселили в пункте временного размещения. По последним данным, частичные повреждения получили восемь квартир.