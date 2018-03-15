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Пострадавшие при взрыве газа в Санкт-Петербурге получат от 100 до 250 тысяч рублей
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Пострадавшие при взрыве газа в Санкт-Петербурге получат от 100 до 250 тысяч рублей 

Свободная пресса 15 марта 2018
Фото: RT на русском
В Санкт-Петербурге жильцы многоэтажки, где произошел взрыв газа, получат денежную компенсацию. «Сумма выплат составит от 100 до 250 тысяч, уже получены три заявления на сумму 100 тысяч, остальные до 150 тысяч рублей, »— цитирует РИА Новости главу городского комитета по соцполитике Александра Ржаненкова. Также чиновник добавил, что проблем во время выдачи выплат не будет. Выплаты по оказанию экстренной соцпомощи начались в среду. На данный момент по этому вопросу к чиновникам обратились 11 человек.
Напомним, 13 марта в жилом доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Из-за взрыва бытового газа загорелась одна из квартир. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что на 8 и 9 этажах обрушились наружные стены. Через час пожар ликвидировали полностью. Эвакуировать пришлось 20 человек, всех их поселили в пункте временного размещения. По последним данным, частичные повреждения получили восемь квартир.
Начальник Управления МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин сообщил, что серьезно пострадал один человек. Это человек, который проживал в квартире № 105, где, по предварительной версии, произошел взрыв. Он также добавил, что госпитализированы ещё шесть человек, которые не могли передвигаться самостоятельно и были эвакуированы после обхода квартир.
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