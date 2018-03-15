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Владельца участка в Ступине оштрафовали за нарушения законодательства по защите земель
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Владельца участка в Ступине оштрафовали за нарушения законодательства по защите земель 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
Владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения в городском округе Ступино оштрафовали на 400 тысяч за нарушения законодательства по защите земель, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
Специалисты установили невыполнение требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв на территории сельскохозяйственного участка площадью 5,36 гектара.
«ООО «ТГ-Терминал» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
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