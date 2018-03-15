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В Красноярске после гибели ребенка возбудили уголовное дело
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В Красноярске после гибели ребенка возбудили уголовное дело 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трагедия произошла 13 марта в Октябрьском районе Красноярска. Днем двое братьев четырех и шести лет играли на первом этаже двухэтажного жилого дома. Их мама находилась на втором этаже. Дети, играя, стали баловаться с зажигалкой. В комнате, где они находились, загорелся пол.
Ребятишки поднялись к матери на второй этаж и рассказали о случившемся. Из-за сильного дыма спуститься все трое уже не смогли. Женщина вытолкнула в окно старшего ребенка, выпрыгнула сама, а спасти младшего не удалось.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося, назначены необходимые экспертизы.
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