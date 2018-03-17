Поджог Центрального парка попал на видео

Все события развивались в районе 3 часов ночи. Как пояснили в администрации Центрального парка, злоумышленники пробрались к зданию после обхода сотрудника службы охраны. В 2:54 на видео видна вспышка. Затем убегающие фигуры. Сотрудники парка утверждают, что на видео попали и лица поджигателей, но эту часть в общий доступ не выложили.

В социальной сети Центральный парк так прокомментировал ситуацию: