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За 2017 год воронежские леса убрали на площади 5,5 тысяч гектаров
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За 2017 год воронежские леса убрали на площади 5,5 тысяч гектаров 

АиФ 12 марта 2018
Фото: АиФ
По итогам 2017 года объем санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах составил 3,6 тыс. гектаров, об этом сообщил врио руководителя регионального управления лесного хозяйства Александр Величко на совещании в облправительстве.
Кроме того, на площади 1,9 тыс. гектаров выполнены работы по уходу за лесами, в ходе которых также убирался сухостой и валежник. 10 млн рублей из средств бюджета потратили на санитарно-оздоровительные мероприятия в пригородной черте Воронежа на площади 569 гектаров, в том числе 210 гектаров на территории Воронежской нагорной дубравы. Это позволило очистить леса, примыкающие к дорогам общего пользования и зоны отдыха населения.
Для поддержания удовлетворительного состояния лесов за счет средств лесопользователей переданы в постоянное пользование муниципальным учреждениям области три лесных участка общей площадью 151 гектар. Они примыкают к населенным пунктам и будут использованы в рекреационных целях. Работа продолжится и в этом году.
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