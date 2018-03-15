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Нижегородские пожарные спасли мать с младенцем из горящей квартиры
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Нижегородские пожарные спасли мать с младенцем из горящей квартиры 

В городе N 15 марта 2018
Фото: Vgoroden.ru
Пожар в ней вспыхнул вчера, 14 марта, из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Информация о том, что горит пятиэтажный дом на улице Героя Попова, поступила в центр управления в кризисных ситуациях в начале третьего ночи. К моменту прибытия первый подразделений из окна квартиры на первом этаже валил дым. Как сообщили жильцы, в горящем помещении могли находиться 32-летняя женщина и ее ребенок. Пожарные вывели их на свежий воздух и передали специалистам медицины катастроф. Девочка 2017 года рождения получила ожоги 1 — 3 степени. Она доставлена в Приволжский Федеральный медицинский исследовательский центр. Ее мать с отравлениями продуктами горения госпитализирована в больницу № 33.
Из соседней квартиры пожарные спасли 29-летнюю женщину. Она также отравилась продуктами горения. Пострадавшую доставили в больницу. Всего из горящего дома было эвакуировано 27 человек, в том числе восемь детей.
С огнем боролись 50 человек, привлекалось 12 единиц техники. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пламя уничтожило домашнее имущество в комнате.
Напомним, жильцов многоквартирного дома в Дзержинске эвакуировали из-за пожара.
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