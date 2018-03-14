На акции «Ночь музыки» в Екатеринбурге выступят военные оркестры

В их репертуаре — произведения классической музыки, шоу-программа, эстрадная и народная музыка, аккомпанементы для солистов-вокалистов.

Военные оркестры выступят на акции «Ночь музыки», которая пройдет 29 июня в Екатеринбурге

Оркестры штаба ЦВО, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и филиала Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия» представят свои программы гостям акции.

В репертуаре оркестров — произведения классической музыки, шоу-программа, эстрадная и народная музыка, аккомпанементы для солистов-вокалистов.