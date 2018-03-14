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На акции «Ночь музыки» в Екатеринбурге выступят военные оркестры
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На акции «Ночь музыки» в Екатеринбурге выступят военные оркестры 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В их репертуаре — произведения классической музыки, шоу-программа, эстрадная и народная музыка, аккомпанементы для солистов-вокалистов.
Военные оркестры выступят на акции «Ночь музыки», которая пройдет 29 июня в Екатеринбурге.
Оркестры штаба ЦВО, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и филиала Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия» представят свои программы гостям акции.
В репертуаре оркестров — произведения классической музыки, шоу-программа, эстрадная и народная музыка, аккомпанементы для солистов-вокалистов.
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