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Какие детсады отремонтируют в Казани в 2018 году? Список
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Какие детсады отремонтируют в Казани в 2018 году? Список 

АиФ Казань 15 марта 2018
Фото: Казанский репортер
АиФ-Казань публикует перечень детских дошкольных образовательных учреждений, попавших в программу капремонта в 2018 году
АиФ Казань: последние новости
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