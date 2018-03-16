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В селе Заборье Рязанской области открыли новый медпункт
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В селе Заборье Рязанской области открыли новый медпункт 

Вести.Ru 16 марта 2018
Фото: Вести.Ru
ФАП оснащен современным оборудованием. Теперь здесь есть не только кабинеты для приема пациентов, но и процедурный, прививочный и акушерский. А также отдельное помещение для хранения лекарств. Только в этом году в регионе планируется открыть десять фельдшерско-акушерских пунктов.
"В Заборье сегодня настоящий праздник — открывается новый ФАП. Больше сельчан, рады, наверное, только медики — 20 лет они ютились в местной школе. Небольшой коридор, облупившиеся стены, к здоровому образу жизни призывают еще советские плакаты, старше наверно только мебель", — признается Алла Морозова, заведующая ФАПом.
Медпункт приходил в негодность, но продолжал работать, у двух фельдшеров на участках по полторы тысячи человек, а тут и рост рождаемости наметился. Принимать пациентов становилось все сложнее. К радости врачей и пациентов ситуация изменилась в январе. Планировать новое здание начали еще в 2013, пять лет потребовалось на согласование документации, поиск места и инвестора. В январе начались первые работы. За строительством следили всем селом.
Новый ФАП построили в рекордные сроки — от заливки фундамента до финишных работ прошло меньше двух месяцев. Новое здание полностью автономно — здесь своя котельная и бесперебойная подача электричества, все кабинеты теперь оборудованы согласно санпину. Отдельная гордость медиков новая аппаратура, к новоселью фельдшерам подарили: электрокардиограф, пульсометр и набор для оказания экстренной помощи.
Только в этом году в Рязанской области подобных фельдшерско-акушерских пунктов планируется построить 10. В масштабах всей страны, в ближайшие два года, это 570 амбулаторий, призванных сделать медицину ближе к людям.
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