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В Киеве подожгли часовню Московского патриархата
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В Киеве подожгли часовню Московского патриархата 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
В Киеве в ночь на 10 марта неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии.
Злоумышленники разбили окно и вылили внутри помещения горючую смесь. На сайте УПЦ МП опубликованы фотографии с места инцидента, на которых видно, что часовня осталась целой, однако пострадало ее внутреннее убранство.
Полиция завела уголовное дело.
В январе в украинской столице неизвестные забросали "коктейлями Молотова" храм иконы Божией Матери УПЦ МП. Представители церкви назвали инцидент попыткой забрать дорогую землю, на которой находится здание.
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