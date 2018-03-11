В Киеве подожгли часовню Московского патриархата

В Киеве в ночь на 10 марта неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии.

Злоумышленники разбили окно и вылили внутри помещения горючую смесь. На сайте УПЦ МП опубликованы фотографии с места инцидента, на которых видно, что часовня осталась целой, однако пострадало ее внутреннее убранство.

Полиция завела уголовное дело.

В январе в украинской столице неизвестные забросали "коктейлями Молотова" храм иконы Божией Матери УПЦ МП. Представители церкви назвали инцидент попыткой забрать дорогую землю, на которой находится здание.