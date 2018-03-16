Подмосковные спортсмены примут участие в выборах президента РФ как дома, так и на сборах

Спортсмены, которые живут в Подмосковье , и те, которые 18 марта будут находиться дома, и те, кто в этот день будут участвовать в сборах в других регионах, проголосуют на выборах президента России, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

«Спортивное сообщество Подмосковья — это социально активные люди, которым не безразлично то, что происходит и будет происходить в России. Каждый из спортсменов Московской области придет 18 марта на избирательный участок и отдаст голос за своего кандидата. Не останутся в стороне от судьбы страны и те спортсмены, которые сейчас находятся на тренировочных сборах в другом регионе или на спортивных соревнованиях за рубежом», — отмечается в сообщении.

Так, подмосковные паралимпийцы — горнолыжник Валерий Редкозубов в паре с ведущим Евгением Героевым, которые несколько дней назад спортсмены завоевали бронзу в Пхенчхане, 15 марта вместе с другими членами паралимпийской команды приняли участие в голосовании.

«Мы позаботились о том, чтобы все подмосковные спортсмены, которые в день выборов президента уезжают из региона или по каким-то причинам будут находиться не по месту регистрации, подготовились заранее и посетили избирательные участки», — сказал министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков

Он добавил, что каждый из спортсменов защищает честь своего государства, это их профессиональный долг. Гражданский долг — отдать свой голос, сделать выбор в пользу того или иного кандидата.

«Призываем всех неравнодушных, настоящих граждан и патриотов своей страны прийти на выборы президента 18 марта и внести свою лепту в будущее России», — заключил министр.