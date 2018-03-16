Ещё
Подмосковные спортсмены примут участие в выборах президента РФ как дома, так и на сборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковные спортсмены примут участие в выборах президента РФ как дома, так и на сборах 

РИАМО 17 часов назад
Спортсмены, которые живут в Подмосковье, и те, которые 18 марта будут находиться дома, и те, кто в этот день будут участвовать в сборах в других регионах, проголосуют на выборах президента России, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
«Спортивное сообщество Подмосковья — это социально активные люди, которым не безразлично то, что происходит и будет происходить в России. Каждый из спортсменов Московской области придет 18 марта на избирательный участок и отдаст голос за своего кандидата. Не останутся в стороне от судьбы страны и те спортсмены, которые сейчас находятся на тренировочных сборах в другом регионе или на спортивных соревнованиях за рубежом», — отмечается в сообщении.
Так, подмосковные паралимпийцы — горнолыжник Валерий Редкозубов в паре с ведущим Евгением Героевым, которые несколько дней назад спортсмены завоевали бронзу в Пхенчхане, 15 марта вместе с другими членами паралимпийской команды приняли участие в голосовании.
«Мы позаботились о том, чтобы все подмосковные спортсмены, которые в день выборов президента уезжают из региона или по каким-то причинам будут находиться не по месту регистрации, подготовились заранее и посетили избирательные участки», — сказал министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.
Он добавил, что каждый из спортсменов защищает честь своего государства, это их профессиональный долг. Гражданский долг — отдать свой голос, сделать выбор в пользу того или иного кандидата.
«Призываем всех неравнодушных, настоящих граждан и патриотов своей страны прийти на выборы президента 18 марта и внести свою лепту в будущее России», — заключил министр.
РИАМО: последние новости
Владелец участка в Можайском районе заплатит 400 тыс руб за нарушение законодательства Восьмиэтажное административное здание построят в столичном районе Раменки Главгосстройнадзор проверил ход строительства пристройки к школе в Истре
 Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии412
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Дайнеко пострадала в страшной аварии24
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти43
Россия бьется со смертельно опасным противником445
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение