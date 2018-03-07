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Ассенизаторы сливают отходы в лесу около поселка Андреевский
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Ассенизаторы сливают отходы в лесу около поселка Андреевский 

72.ru 7 марта 2018
Фото: 72.ru
Тюменка Светлана Никифорова обнаружила незаконный слив жидких бытовых отходов. Фотографии, запечатлевшие загрязнение лесного массива вблизи поселка Андреевский, она прислала в редакцию 72.ru. — Водитель, увидев нас, заскочил в ассенизаторскую машину и быстро скрылся, мы даже не успели разглядеть госномер, — делится тюменка. Фотографии, присланные читательницей, мы отправили специалистам департамента лесного комплекса Тюменской области. Накануне, 6 марта, от них пришел официальный ответ, но вопросы, кто и когда будет очищать залитый жидкими отходами лес, так и остались открытыми
— Специалисты департамента выезжали на место и обнаружили факт слива жидких отходов на территории Боровского участкового лесничества. Административное дело за нарушение требований лесного законодательства возбуждено пока в отношении неустановленных лиц. Разыскать виновных должны помочь полицейские Тюменского района. Письмо уже направлено в отдел, — рассказали в областном департаменте лесного комплекса. Для физических лиц за подобное нарушение предусмотрен административный штраф в размере пяти тысяч рублей, для должностных — от 20 до 40 тысяч, а юридическим придется заплатить от 250 до 500 тысяч рублей. Редакция 72.ru будет следить за развитием событий.
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