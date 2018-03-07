В Челябинском бору вырубят деревья на площади 8 га, а посадят на 3,7 га

В Челябинском городском бору расчистят от деревьев и кустарников участки общей площадью 8 га, сообщает пресс-служба управления лесами Челябинской области

Речь идет об участках, где растительность повреждена пожарами, а также обилие сухостоя. «Здесь находится сухостой, который является разносчиком паразитов для живых растений, — говорит координатор региональной группы общественного мониторинга регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной. — Всегда видно, когда спиливается живое дерево — это обязательно зеленая хвоя рядом. Я за последние два года ни одного такого спиленного дерева в городском бору не нашёл».

Кроме того, в бору посадят деревья и кустарники на площади №.3,7 га, прочистят просеки протяжённостью 4,5 км, проведут другие работы.

Неравнодушные к судьбе бора могут уточнить информацию о рубках и других работах, проводимых на территории лесного фонда, в региональной диспетчерской службе Главного управления лесами по телефонам: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55.