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На перекрестке Московского шоссе и Алма-Атинской перегорел светофор
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На перекрестке Московского шоссе и Алма-Атинской перегорел светофор 

63.ru 14 часов назад
Фото: 63.ru
Самарские автолюбители пожаловались на работу светофоров на пересечении Московского шоссе и Алма-Атинской. В результате технического сбоя здесь функционировали только стрелки, без световых указателей.
Иван Иванович, @l_Pivkin вчера полностью замкнул светофор на МШ/Алма-Атинской, работали только стрелки. Надо разбираться в причинах, пока все светофоры так не сгорели. Подрядчик наши вопросы игнорирует! #автосамара pic.twitter.com/qsYeGR5TA1 — Яна Алексеева (@Kris6321) 17 марта 2018 г.
Представители регионального Министерства транспорта пообещали разобраться в проблеме. Ранее в Самаре загорелся светофор на пересечении Московского шоссе и Советской армии. Из-за пожара на этом участке дороги был затор со средней скоростью 10 км/ч. Уже к вечеру представители подрядной организации заменили сломанную конструкцию.
Сегодня в 20:00 заменили поврежденный пешеходный светофор на перекрестке Московское шоссе/Сов. Армии pic.twitter.com/LELzpHakmS — Строд (@Strod_Servis) 17 марта 2018 г.
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