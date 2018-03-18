На перекрестке Московского шоссе и Алма-Атинской перегорел светофор

Самарские автолюбители пожаловались на работу светофоров на пересечении Московского шоссе и Алма-Атинской. В результате технического сбоя здесь функционировали только стрелки, без световых указателей.

Иван Иванович, @l_Pivkin вчера полностью замкнул светофор на МШ/Алма-Атинской, работали только стрелки. Надо разбираться в причинах, пока все светофоры так не сгорели. Подрядчик наши вопросы игнорирует! #автосамара pic.twitter.com/qsYeGR5TA1 — Яна Алексеева (@Kris6321) 17 марта 2018 г.

Представители регионального Министерства транспорта пообещали разобраться в проблеме. Ранее в Самаре загорелся светофор на пересечении Московского шоссе и Советской армии. Из-за пожара на этом участке дороги был затор со средней скоростью 10 км/ч. Уже к вечеру представители подрядной организации заменили сломанную конструкцию.

Сегодня в 20:00 заменили поврежденный пешеходный светофор на перекрестке Московское шоссе/Сов. Армии pic.twitter.com/LELzpHakmS — Строд (@Strod_Servis) 17 марта 2018 г.