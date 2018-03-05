Как сгорела фабрика по производству мебели для животных в Тбилиси

Крупный пожар в Самгорском районе Тбилиси уничтожил около 3 тысяч квадратных метров помещений фабрики по производству мебели для животных. Смотрите на видео кадры с места ЧП, снятые дроном

На фабрике, которая пострадала от пожара, делали различную мебель и аксессуары для домашних животных — домики и лежаки для собак и кошек, когте-точки и т.д. Огонь фактически уничтожил половину помещений фабрики, занимающей площадь в 6 тысяч квадратных метров — в помещениях, пострадавших от пожара, находилось дорогостоящее оборудование, различные материалы для производства и товары.