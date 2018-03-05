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Как сгорела фабрика по производству мебели для животных в Тбилиси
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Как сгорела фабрика по производству мебели для животных в Тбилиси 

Sputnik Грузия 5 марта 2018
Фото: Sputnik Грузия
Крупный пожар в Самгорском районе Тбилиси уничтожил около 3 тысяч квадратных метров помещений фабрики по производству мебели для животных. Смотрите на видео кадры с места ЧП, снятые дроном
На фабрике, которая пострадала от пожара, делали различную мебель и аксессуары для домашних животных — домики и лежаки для собак и кошек, когте-точки и т.д. Огонь фактически уничтожил половину помещений фабрики, занимающей площадь в 6 тысяч квадратных метров — в помещениях, пострадавших от пожара, находилось дорогостоящее оборудование, различные материалы для производства и товары.
Фабрика принадлежит компании Georgian Products, которая является бенефициаром государственной программы «Производи в Грузии». Практически вся производимая фабрикой продукция идет на экспорт в Европу. В 2016 году компания экспортировала товаров на сумму в 9 миллионов долларов.
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