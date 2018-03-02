Матвиенко выразила соболезнования в связи с пожаром в Баку

"От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара, произошедшего в городе Баку 2 марта 2018 года", — написала глава Совфеда.

"Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших", — говорится в сообщении.

Матвиенко попросила азербайджанского коллегу передать слова искреннего сочувствия родственникам погибших. «Пусть мужество не покинет их в этот тяжелый час», — добавила она.

Пожар в наркологическом центре в азербайджанской столице произошел в пятницу в одноэтажном деревянном корпусе. Погибли 25 человек. Из корпуса было спасено 34 человека, четверо из них были госпитализированы.