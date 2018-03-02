Матвиенко выразила соболезнования в связи с пожаром в Баку 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования председателю Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октаю Асадову в связи с гибелью 25 человек при пожаре в наркологическом диспансере в Баку, сообщает пресс-служба верхней палаты.
"От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара, произошедшего в городе Баку 2 марта 2018 года", — написала глава Совфеда.
"Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших", — говорится в сообщении.
Матвиенко попросила азербайджанского коллегу передать слова искреннего сочувствия родственникам погибших. «Пусть мужество не покинет их в этот тяжелый час», — добавила она.
Пожар в наркологическом центре в азербайджанской столице произошел в пятницу в одноэтажном деревянном корпусе. Погибли 25 человек. Из корпуса было спасено 34 человека, четверо из них были госпитализированы.