Володин принёс соболезнования в связи с пожаром в наркологическом центре в Баку

«От имени депутатов Государственной Думы Федерального Собрания и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в наркологическом центре в Баку», — сказал он.

Также он попросил передать соболезнования близким и родным погибших в центре, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.