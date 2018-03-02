Володин принёс соболезнования в связи с пожаром в наркологическом центре в Баку 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин принёс соболезнования близким погибших в пожаре в наркологическом центре в Баку и главе парламента Азербайджана Октаю Асадову. Об этом сообщается на сайте палаты.
«От имени депутатов Государственной Думы Федерального Собрания и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в наркологическом центре в Баку», — сказал он.
Также он попросил передать соболезнования близким и родным погибших в центре, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.