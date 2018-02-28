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Пожарные спасли троих детей из огня и погибли
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Российские пожарные спасли троих детей из огня и погибли 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двое пожарных, прибывших на вызов в московскую квартиру, спасли троих детей и одного взрослого, но сами погибли. Об этом говорится на сайте столичного главка МЧС.
Пожар произошел вечером во вторник, 27 февраля, на 16-м этаже в доме на бульваре Матроса Железняка.
«Когда людей вывели из квартиры, спасатели вернулись на место пожара для эвакуации жителей соседних квартир. При проведении мероприятий для защиты путей эвакуации произошло нарушение остекления и обильный выброс пламени», — рассказали в ведомстве «Комсомольской правде».
33-летний Михаил Фомин из 35-летний Александр Драевский из 41-й пожарно-спасательной части скончались от полученных ожогов на месте. У последнего остались жена и 13-летняя дочь.
На месте происшествия, по данным издания, работают сотрудники Следственного комитета России. Началась доследственная проверка. Причина возгорания будет определена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Ранее в апреле прошлого года при тушении пожара на предприятии в Иваново погибли двое сотрудников МЧС. Тела спасателей нашли при разборе завалов.
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