Российские пожарные спасли троих детей из огня и погибли

Двое пожарных, прибывших на вызов в московскую квартиру, спасли троих детей и одного взрослого, но сами погибли. Об этом говорится на сайте столичного главка МЧС

«Когда людей вывели из квартиры, спасатели вернулись на место пожара для эвакуации жителей соседних квартир. При проведении мероприятий для защиты путей эвакуации произошло нарушение остекления и обильный выброс пламени», — рассказали в ведомстве «Комсомольской правде». Пожар произошел вечером во вторник, 27 февраля, на 16-м этаже в доме на бульваре Матроса Железняка.

33-летний Михаил Фомин из 35-летний Александр Драевский из 41-й пожарно-спасательной части скончались от полученных ожогов на месте. У последнего остались жена и 13-летняя дочь.

На месте происшествия, по данным издания, работают сотрудники Следственного комитета России . Началась доследственная проверка. Причина возгорания будет определена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее в апреле прошлого года при тушении пожара на предприятии в Иваново погибли двое сотрудников МЧС. Тела спасателей нашли при разборе завалов.