Восемнадцать пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки

На территории Московской области за минувшие сутки зарегистрировали 18 пожаров, к их тушению привлекли почти 160 человек личного состава, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС.

«Пожаров — 18. Спасено пять человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 158человек, 45единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 15 раз, при этом спасли 17 человек. Аварий на водных объектах не зарегистрировано.

20 апреля сжигание порубочных остатков проводилось в 15 муниципалитетах, на 21 апреля сжигание порубочных остатков не запланировано.