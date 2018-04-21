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Восемнадцать пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки
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Восемнадцать пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки 

РИАМО 37 минут назад
На территории Московской области за минувшие сутки зарегистрировали 18 пожаров, к их тушению привлекли почти 160 человек личного состава, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС.
«Пожаров — 18. Спасено пять человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 158человек, 45единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 15 раз, при этом спасли 17 человек. Аварий на водных объектах не зарегистрировано.
20 апреля сжигание порубочных остатков проводилось в 15 муниципалитетах, на 21 апреля сжигание порубочных остатков не запланировано.
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