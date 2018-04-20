Десять пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки

Десять возгораний зарегистрировали в Подмосковье за прошедшие сутки, к их тушению привлекли 25 единиц техники, сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожаров — 10. Спасены — двое. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 88 человек, 25 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 10 раз, при этом спасли девять человек. Аварий в сфере ЖКХ и на водных объектах не зарегистрировано.

На пятницу сжигание порубочных остатков запланировано в 15 муниципальных образованиях, 19 апреля сжигание порубочных остатков проводилось на территории 22 муниципалитетов.

За прошедшие сутки на территории Московской области очагов природных пожаров не зарегистрировано.