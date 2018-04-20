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Десять пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки
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Десять пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Десять возгораний зарегистрировали в Подмосковье за прошедшие сутки, к их тушению привлекли 25 единиц техники, сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС России.
«Пожаров — 10. Спасены — двое. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 88 человек, 25 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 10 раз, при этом спасли девять человек. Аварий в сфере ЖКХ и на водных объектах не зарегистрировано.
На пятницу сжигание порубочных остатков запланировано в 15 муниципальных образованиях, 19 апреля сжигание порубочных остатков проводилось на территории 22 муниципалитетов.
За прошедшие сутки на территории Московской области очагов природных пожаров не зарегистрировано.
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