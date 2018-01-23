В шахте московского метро произошел пожар

В шахте московского метро загорелись стройматериалы

Причиной пожара в шахте станции метро "Петровско-Разумовская" в Москве стало возгорание стройматериалов, сообщил РИА Недвижимость источник в "Мосметрострое".

"По предварительным данным во время сварочных работ загорелся пеноплекс", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил что загоревшиеся материалы находились рядом с забутованным стволом — шахтой, по которой велась прокладка тоннелей. Данная шахта уже не действует, подчеркнул источник.

Ранее в пресс-службе ГУМЧС по Москве сообщили, что у дома 49Б по улице Яблочкова на площади 200 квадратных метров горит временный разноуровневый ангар высотой 12 метров.

Возгорание на улице Яблочкова не влияет на работу метро Москвы, сообщается в официальном Twitter-аккаунте транспортного комплекса столицы.