В Москве загорелась электричка. Эвакуированы тысячи

На Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) на участке Москва-Реутово произошел обрыв контактной сети, сообщает «Интерфакс».

Обрыв произошел во время следования электрички между станциями «Чухлинка» и «Кусково». Из поезда были эвакуированы около 1 тысячи человек, все они благополучно добрались до платформы «Кусково».

В пресс-службе МЖД рассказали, что произошло частичное повреждение контактного провода на втором главном пути, по которому поезда следуют в сторону Московской области.

Движение пригородных поездов организовано по временной схеме с использованием третьего пути. Пригородные поезда, которые пропускаются по третьему пути, проследуют без остановки для посадки и высадки пассажиров станции "Серп и молот", "Карачарово", "Чухлинка" и "Кусково", сказали в пресс-службе МЖД.