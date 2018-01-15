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В Москве загорелась электричка. Эвакуированы тысячи
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В Москве загорелась электричка. Эвакуированы тысячи 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС

На Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) на участке Москва-Реутово произошел обрыв контактной сети, сообщает «Интерфакс».

Обрыв произошел во время следования электрички между станциями «Чухлинка» и «Кусково». Из поезда были эвакуированы около 1 тысячи человек, все они благополучно добрались до платформы «Кусково».

В пресс-службе МЖД рассказали, что произошло частичное повреждение контактного провода на втором главном пути, по которому поезда следуют в сторону Московской области.

Движение пригородных поездов организовано по временной схеме с использованием третьего пути. Пригородные поезда, которые пропускаются по третьему пути, проследуют без остановки для посадки и высадки пассажиров станции "Серп и молот", "Карачарово", "Чухлинка" и "Кусково", сказали в пресс-службе МЖД.

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