Уголовное дело возбудили после гибели семи людей при пожаре в Петербурге

Уголовное дело возбуждено по факту гибели при пожаре в ангаре в Колпинском районе Петербурга, сообщает СУ СК РФ по городу.

Возгорание произошло ночью 13 июля 2017 года на территории промышленной зоны в Колпино. В результате разрушения строения огнем обрушилась кровля. По предварительным данным, после тушения пожара, при разборе завалов обнаружены тела семи людей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.