Пожар произошел в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе

В гостиничном комплексе «Измайлово» на востоке столицы произошел пожар, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, в гостиничном комплексе «Измайлово» на Измайловском шоссе, д. 71, в пристроенной пекарне произошло возгорание. Из здания пекарни эвакуированы шесть человек, больше в помещении людей нет. Предварительно установлено, что горит оборудование», - сказал собеседник агентства.