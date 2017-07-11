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Пожар произошел в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе
В гостиничном комплексе «Измайлово» на востоке столицы произошел пожар, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, в гостиничном комплексе «Измайлово» на Измайловском шоссе, д. 71, в пристроенной пекарне произошло возгорание. Из здания пекарни эвакуированы шесть человек, больше в помещении людей нет. Предварительно установлено, что горит оборудование», - сказал собеседник агентства.
В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС агентству подтвердили информацию о возгорании по указанному адресу. «В 09:51 пожар локализован на площади около 30 кв. м, ликвидация продолжается», - сказали в ведомстве.
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