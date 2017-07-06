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МЧС заявило об угрозе взрыва из-за пожара в ангаре под Петербургом

Под Петербургом может прогреметь взрыв
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Из-за пожара, возникшего в ангаре с лакокрасочной продукцией под Санкт-Петербургом, существует угроза взрыва транспортных баллонов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«Работа осложняется высокой температурой, наличием газовых транспортных баллонов и больших ёмкостей с лакокрасочной продукцией», — приводит ТАСС сообщение.
По данным ведомства, существует угроза взрыва, спасатели работают из укрытия.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в ангаре с лакокрасочной продукцией составляет около пяти тысяч квадратных метров.
Nation News передавало, что в результате пожара в частном доме в посёлке Красная Поляна Кировской области погибли двое детей.
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Происшествия Санкт-Петербург
ИТАР-ТАСС
МЧС
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