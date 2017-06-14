Названа возможная причина пожара в высотке Лондона

Причиной пожара в лондонском многоэтажном доме Гренфелл-тауэр мог стать неисправный холодильник. Об этом рассказал очевидец ЧП, сообщает Daily Mail.

По словам Самиры Ламрани, ее сосед перед госпитализацией признался, что его холодильник взорвался, а после этого загорелось здание.

«Я слышала, что он сказал, что немедленно связался с аварийными службами. Они успокоили его, заверив, что все будет под контролем. Но, очевидно, это не так», - сказала Ламрани.

Однако представители пожарной службы заявили, что пока не могут подтвердить эту информацию, так как еще слишком рано делать выводы.

В ночь на среду, 14 июня, в Лондонскую пожарную бригаду поступил звонок с сообщением о пожаре в 24-этажном жилом доме на улице Латимер-роуд в районе Северный Кенсингтон.

В результате происшествия не менее шести человек погибли, десятки пострадали.

Сообщалось, что в здании могли находиться до 600 человек.

На данный момент пожар продолжается на верхних этажах. Но спасатели держат ситуацию под контролем.