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Названа возможная причина пожара в высотке Лондона
Причиной пожара в лондонском многоэтажном доме Гренфелл-тауэр мог стать неисправный холодильник. Об этом рассказал очевидец ЧП, сообщает Daily Mail.
По словам Самиры Ламрани, ее сосед перед госпитализацией признался, что его холодильник взорвался, а после этого загорелось здание.
«Я слышала, что он сказал, что немедленно связался с аварийными службами. Они успокоили его, заверив, что все будет под контролем. Но, очевидно, это не так», - сказала Ламрани.
Однако представители пожарной службы заявили, что пока не могут подтвердить эту информацию, так как еще слишком рано делать выводы.
В ночь на среду, 14 июня, в Лондонскую пожарную бригаду поступил звонок с сообщением о пожаре в 24-этажном жилом доме на улице Латимер-роуд в районе Северный Кенсингтон.
В результате происшествия не менее шести человек погибли, десятки пострадали.
Сообщалось, что в здании могли находиться до 600 человек.
На данный момент пожар продолжается на верхних этажах. Но спасатели держат ситуацию под контролем.
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