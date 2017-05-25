МЧС: От пожаров под Красноярском спасены химически опасные объекты

Пожарные в Красноярском крае предотвратили техногенную катастрофу, изолировав от пожаров химически опасные объекты, сообщает МЧС России . По данным ведомства, огонь в городе Лесосибирск вплотную подошел к одному химически опасному и четырем вхрывоопасным объектам. На одном из них находится 20 тонн дизельного топлива и семь вагонов с серной кислотой, передает РИА «Новости»

На защиту этих объектов от огня были брошены все имеющие противопожарные силы, так как последствия внезапного возгорания могли быть крайне тяжкими.

«Благодаря своевременно предпринятым действиям пожарно-спасательных подразделений, распространение огня на данные предприятия не допущено. Удалось предотвратить как взрывы и выбросы химически опасных веществ, так и дальнейшее распространение пожара», - заявили в МЧС.

Там отметили, что при негативном развитии событий или несвоевременном реагировании на угрозу произошла бы техногенная катастрофа, которая к тому же привела бы к увеличению площади пожаров в разы.

По словам источника в МЧС, пожарные действовали с риском для жизни.