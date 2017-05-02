В Иванове сгорела «избушка Бабы Яги»

В Иванове сгорело старейшее деревянное здание города, построенное в 1800 году столяром Василием Курбатовым и прозванное избушкой Бабы Яги. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«В 02:51 2 мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о пожаре по адресу: город Иваново, улица Постышева, дом 7. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 02:55 происходило горение двух частных домов», — говорится в сообщении ведомства.

При пожаре были повреждены два частных дома и пристройка. Погибших и пострадавших в результате произошедшего нет.

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