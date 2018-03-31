В центре Кемерово идёт подготовка к митингу 

На площади Советов в центре Кемерово идёт подготовка к массовому митингу в память о погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Сейчас площадь по периметру перекрыта полицейским забором, стоит полиция. Участников митинга пропускают туда через специальные рамки. Сегодня Заводский районный суд выберет меру пресечения двоим новым фигурантам дела о пожаре. Задержания в Кемерове прошли накануне. Фигурантами дела стали гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.