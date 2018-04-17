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Под Новосибирском загорелась сухая трава
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Под Новосибирском загорелась сухая трава 

ngs.ru 59 минут назад
Фото: ngs.ru
За последние двое суток в Новосибирской области зафиксировали 18 возгораний травы — главной причиной возгорания спасатели называют неконтролируемый поджог травы.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что за последнее время больше всего очагов возгорания зарегистрировано в Коченёвском районе области.
«За минувшие сутки четыре пожара зарегистрировано в Коченёвском районе, это только вчера. Вообще за 16 апреля было девять возгораний, на тушение выезжали 38 человек и 11 единиц техники. 15 апреля также было девять пожаров привлекались 37 человек и 12 единиц техники. Привлекается приспособленная техника, в том числе та, которая есть у муниципалитета», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.
Спасатели сообщают, что сейчас контроль за пожарной обстановкой усилен: ежедневно в рейды отправляются специальные группы, которые не только следят за обстановкой, но и привлекают к ответственности поджигателей травы.
В конце прошлого месяца под Новосибирском начались тренировки «лесного спецназа» — пожарных, которые тушат лесные пожары.
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