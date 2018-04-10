Архитектурная подсветка украсила фасад здания центра «Мои документы»Фасадное освещение украсило здание центра «Мои документы» Чертанова Северного. 

Фасадное освещение украсило здание центра «Мои документы» Чертанова Северного. Об этом нашему изданию сообщила пресс-служба учреждений.
Согласно полученной информации, теперь на всех зданиях «Моих документов» Москвы светятся вывески и крышные конструкции, причем фасадное освещение выполнено в едином стиле с учетом особенностей всех районных центров госуслуг. Как отметили в пресс-службе учреждений, яркость и направление света тоже выбраны так, чтобы не мешать жителям соседних домов. Все конструкции прошли несколько проверок и установлены по городским стандартам.
«Мы постоянно думаем о комфорте наших посетителей — теперь «Мои Документы» стали еще более доступными и еще более приветливыми», — подчеркнула директор центров «Мои документы» столицы Елена Громова.
Напомним, что районный центр госуслуг расположен по адресу: Варшавское шоссе, дом 128, корпус 2.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/10/39675/