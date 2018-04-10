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Архитектурная подсветка украсила фасад здания центра «Мои документы»Фасадное освещение украсило здание центра «Мои документы» Чертанова Северного.
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Архитектурная подсветка украсила фасад здания центра «Мои документы»Фасадное освещение украсило здание центра «Мои документы» Чертанова Северного. 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Фасадное освещение украсило здание центра «Мои документы» Чертанова Северного. Об этом нашему изданию сообщила пресс-служба учреждений.
Согласно полученной информации, теперь на всех зданиях «Моих документов» Москвы светятся вывески и крышные конструкции, причем фасадное освещение выполнено в едином стиле с учетом особенностей всех районных центров госуслуг. Как отметили в пресс-службе учреждений, яркость и направление света тоже выбраны так, чтобы не мешать жителям соседних домов. Все конструкции прошли несколько проверок и установлены по городским стандартам.
«Мы постоянно думаем о комфорте наших посетителей — теперь «Мои Документы» стали еще более доступными и еще более приветливыми», — подчеркнула директор центров «Мои документы» столицы Елена Громова.
Напомним, что районный центр госуслуг расположен по адресу: Варшавское шоссе, дом 128, корпус 2.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/10/39675/
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